O Αλκαράθ έπαιξε τένις με τον Ρονάλντο στο Μαϊάμι

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνάντησε τον Ρονάλντο στο Μαϊάμι και δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει για λίγο τένις με το «Φαινόμενο» στη διάρκεια του Miami Invitational.

Μια συνάντηση αστέρων του σήμερα και του χθες εξελίχθηκε τη Δευτέρα (8/12) στο Μαϊάμι και στο Hard Rock Stadium, έδρα των Miami Dolphins, στην έναρξη της off season περιόδου στο τένις και στο τουρνουά Miami Invitational.

Ο Κάρλος Αλκαράθ πριν από τον αγώνα με τον Βραζιλιάνο, Ζοάο Φονσέκα, βγήκε στο κορτ κι αντάλλαξε μπαλιές με τον Ρονάλντο, το «Φαινόμενο», όπως έγινε γνωστό ένα από τα κορυφαία αστέρια που ανέδειξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο 49χρονος σήμερα Ρονάλντο βρέθηκε στο Hard Rock Stadium για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Κάρλος Αλκαράθ και δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει μαζί του.

Ο Ρονάλντο χάρισε στον 22χρονο Ισπανό μια υπογεγραμμένη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας με το νούμερο 9 και με την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994 στις ΗΠΑ και το 2002 στο Μουντιάλ που είχε φιλοξενηθεί στην Κορέα και την Ιαπωνία.

Στο Miami Invitational εκτός από τους Kάρλος Αλκαράθ και Ζοάο Φονσέκα, από πλευράς γυναικών συμμετέχουν οι Αμάντα Ανισίμοβα και Τζέσικα Πεγκούλα.

Στο αγωνιστικό μέρος του φιλικού τουρνουά ο Αλκαράθ νίκησε δύσκολα τον Ζοάο Φονσέκα με 7-5, 2-6, 10-8, και η Ανισίμοβα επικράτησε επί της Πεγκούλα με 6-2, 7-5.