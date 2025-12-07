Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντί για ρακέτα χρησιμοποίησε τηγάνι προκειμένου να παίξει με παιδιά σε χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Kavouri Tennis Club.

Μοναδικές στιγμές έζησαν μικροί και μεγάλοι στο Kavouri Tennis Club, το Σάββατο (06/12), σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δίνει το δικό του ρεσιτάλ.

Ο 38χρονος Σέρβος τενίστας, δεν έμεινε απλός θεατής στη γιορτή, αλλά δεν άφησε την ευκαιρία κι εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστική σε όσα εξελίχθηκαν το σαββατιάτικο απόγευμα, παίρνοντας μέρος στα παιχνίδια και προσφέροντας απλόχερα χαρά στα τυχερά παιδιά και στους γονείς τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε μεταβεί στο Kavouri Tennis Club με μοναδικό σκοπό για να παραλάβει τα παιδιά του, Στέφαν και Τάρα, από τη γιορτή με τον Άγιο Βασίλη. Όμως, τα σχέδια άλλαξαν κι όπως συνηθίζει ο Νόλε, έκανε δεν έχασε την ευκαιρία να γίνει ένα με τα παιδιά και να δώσει μια ξεχωριστή παράσταση.

Even legends get bored of regular rackets.

Novak Djokovic trying tennis… with a frying pan at Kavouri Tennis Club in Athens 🥘🎾🔥 pic.twitter.com/TL54mMuWER December 7, 2025

Μπήκε στο court, συμμετείχε σε παιχνίδια δεξιοτεχνίας και όπως κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός δεν δίστασε να... παίξει με τηγάνι, αντί ρακέτας ανταλλάσσοντας χτυπήματα με μικρά παιδιά να προκαλώντας γέλια και αυθόρμητα χειροκροτήματα.

Ο Τζόκοβιτς έδιεξε για άλλη μια φορά τον αυθορμητισμό του και τη βαθιά αγάπη για το παιχνίδι και κυρίως για τα παιδιά, δίνοντας την ευκαιρία σε μελλοντικούς παίκτες να έχουν μια μοναδική εμπειρία, έστω κι αν ο μεγάλος σταρ χρησιμοποίησε τηγάνι.

Πηγή: Τennis24.gr