Δυσκολεύει η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στο CEV Cup

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε εκτός έδρας από τη γαλλική Πουατιέ με 3-0 στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» στο CEV Cup.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στη Γαλλία με αντίπαλο την Πουατιέ, ηττήθηκε με 3-0 σετ και θα χρειαστεί να κάνει την υπέρβαση στο κλειστό του Μετς για να προκριθεί στη φάση των «16» στο CEV Cup.

Οι «πράσινοι» για να προκριθούν θα χρειαστούν στον επαναληπτικό της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου (18.00) να νικήσουν με 3-0 ή 3-1 σετ και να οδηγήσουν το ζευγάρι στο «χρυσό» σετ.

Η διαφορά στην αναμέτρηση έγινε στην επίθεση και στο μπλοκ (8-3), με τους Γάλλους νά εχουν 56% αποτελεσματικότητα (45/81 τελειωμένες) έναντ 39% του Παναθηναϊκού (32/82 τελειωμένες).

Μόνος διψήφιος για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήταν ο Ράσμους Νίλσεν με 13 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στον αγώνα μόνο στο ξεκίνημα του πρώτου σετ (4-8), ωστόσο η Πουατιέ πέρασε μπροστά με 16-12, για να το κατακτήσει με 25-16.

Στο δεύτερο σετ το 8-5 έγινε 16-12 για να λήξει και αυτό με 25-16.

Το τριφύλλι ήταν ανταγωνιστικό στο τρίτο σετ, βρέθηκε στο -1 (20-19) αλλά η Πουατιέ ξέφυγε με 22-19, για να λήξει το σετ 25-22 και ο αγώνας με 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 16-12, 21-13, 25-16

2ο σετ: 8-5, 16-12, 21-15, 25-16

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-22

*Οι πόντοι της Πουατιέ προήλθαν από 2 άσσους, 45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-16, 25-22) σε 82'

ΠΟΥΑΤΙΕ (Ντάνιελ Λούις): Κομπρίν 16 (15/21 επ., 1 μπλοκ), Μανίν 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Πικάρ 3 (3/15 επ., 40% υπ. - 33% άριστες), Γκιλ 5 (4/4 επ., 1 άσσος), Μάασε 6 (2/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Πουγιόλ 20 (18/28 επ., 2 μπλοκ, 61% υπ. - 17% άριστες) / Μασιμίνο (λ, 90% υπ. - 60% άριστες).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (4/9 επ.), Γιάντσουκ 4 (4/14 επ., 25% υπ. - 8% άριστες), Νίλσεν 13 (13/30 επ.), Βουλκίδης 2 (2/4 επ.), Σπίριτο 2 (2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (7/17 επ., 59% υπ. - 32% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. - 28% άριστες), Ανδρεόπουλος 1 (1 άσσος), Σαβόφσκι 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ).

