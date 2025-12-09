Δυσκολεύει η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στο CEV Cup

Πουατιέ-Παναθηναϊκός 3-0: Δυσκολεύει η πρόκριση στο CEV Cup
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στη Γαλλία με αντίπαλο την Πουατιέ, ηττήθηκε με 3-0 σετ και θα χρειαστεί να κάνει την υπέρβαση στο κλειστό του Μετς για να προκριθεί στη φάση των «16» στο CEV Cup.
Οι «πράσινοι» για να προκριθούν θα χρειαστούν στον επαναληπτικό της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου (18.00) να νικήσουν με 3-0 ή 3-1 σετ και να οδηγήσουν το ζευγάρι στο «χρυσό» σετ.
Η διαφορά στην αναμέτρηση έγινε στην επίθεση και στο μπλοκ (8-3), με τους Γάλλους νά εχουν 56% αποτελεσματικότητα (45/81 τελειωμένες) έναντ 39% του Παναθηναϊκού (32/82 τελειωμένες).
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1: Με μαγικούς Λινάρδο και Τζούριτς στον τελικό οι Πειραιώτες (vids)
Μόνος διψήφιος για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήταν ο Ράσμους Νίλσεν με 13 πόντους.
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στον αγώνα μόνο στο ξεκίνημα του πρώτου σετ (4-8), ωστόσο η Πουατιέ πέρασε μπροστά με 16-12, για να το κατακτήσει με 25-16.
Στο δεύτερο σετ το 8-5 έγινε 16-12 για να λήξει και αυτό με 25-16.
Το τριφύλλι ήταν ανταγωνιστικό στο τρίτο σετ, βρέθηκε στο -1 (20-19) αλλά η Πουατιέ ξέφυγε με 22-19, για να λήξει το σετ 25-22 και ο αγώνας με 3-0 σετ.
Διακύμανση:
1ο σετ: 4-8, 16-12, 21-13, 25-16
2ο σετ: 8-5, 16-12, 21-15, 25-16
3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-22
*Οι πόντοι της Πουατιέ προήλθαν από 2 άσσους, 45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-16, 25-22) σε 82'
ΠΟΥΑΤΙΕ (Ντάνιελ Λούις): Κομπρίν 16 (15/21 επ., 1 μπλοκ), Μανίν 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Πικάρ 3 (3/15 επ., 40% υπ. - 33% άριστες), Γκιλ 5 (4/4 επ., 1 άσσος), Μάασε 6 (2/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Πουγιόλ 20 (18/28 επ., 2 μπλοκ, 61% υπ. - 17% άριστες) / Μασιμίνο (λ, 90% υπ. - 60% άριστες).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (4/9 επ.), Γιάντσουκ 4 (4/14 επ., 25% υπ. - 8% άριστες), Νίλσεν 13 (13/30 επ.), Βουλκίδης 2 (2/4 επ.), Σπίριτο 2 (2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (7/17 επ., 59% υπ. - 32% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. - 28% άριστες), Ανδρεόπουλος 1 (1 άσσος), Σαβόφσκι 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.