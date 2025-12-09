To story του Ροντινέι για την... πολική θερμοκρασία που επικρατούσε στην Αστάνα την ημέρα της αναμέτρησης του Ολυμπιαακού με την Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη που τόσο άξιζε στη League Phase του Champions League. Oι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και επικράτησαν με 1-0 χάρη στο φανταστικό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ροντινέι ήταν βασικός, αναντικατάστατος και αρχηγός της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο «αστεράτο» τρίποντο έπειτα από μια πενταετία. Λίγο μετά το «διπλό» ο Βραζιλιάνος ανέβασε... φοβερό story από την Αστάνα, γραμμένο στα greeklish.

«Πω, πω, πω, Παναγία μου πολύ κρύο ρε», έγραψε σε φωτογραφία ενός χιονισμένου τοπίου και το συνόδευσε με την ένδειξη του θερμόμετρου που έδειχε -22 και τέσσερα emoji... ψύχους!