Ροντινέι: Το επικό story από τους... -22 της Αστάνα

Ροντινέι: Το επικό story από τους... -22 της Αστάνα

Δημήτρης Τομαράς
rodinei

bet365

To story του Ροντινέι για την... πολική θερμοκρασία που επικρατούσε στην Αστάνα την ημέρα της αναμέτρησης του Ολυμπιαακού με την Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη που τόσο άξιζε στη League Phase του Champions League. Oι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και επικράτησαν με 1-0 χάρη στο φανταστικό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ροντινέι ήταν βασικός, αναντικατάστατος και αρχηγός της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο «αστεράτο» τρίποντο έπειτα από μια πενταετία. Λίγο μετά το «διπλό» ο Βραζιλιάνος ανέβασε... φοβερό story από την Αστάνα, γραμμένο στα greeklish.

«Πω, πω, πω, Παναγία μου πολύ κρύο ρε», έγραψε σε φωτογραφία ενός χιονισμένου τοπίου και το συνόδευσε με την ένδειξη του θερμόμετρου που έδειχε -22 και τέσσερα emoji... ψύχους!

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί στα νοκ άουτ
Ολυμπιακός

rontinei

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα