Σαμπαλένκα για Τζόκοβιτς: «Περάσαμε υπέροχα στην Αθήνα, ούρλιαζε όταν κέρδιζε πόντο εναντίον μου»

H Aρίνα Σαμπαλένκα από τη Γουχάν της Κίνας μίλησε για τις προπονήσεις με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τις κοινές ώρες που πέρασε με την οικογένειά του στην Αθήνα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει επιτυχώς την πορεία της για τον 4ο διαδοχικό της τίτλο στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας, καθώς με τη νίκη της επί της Λιουντμίλα Σαμσόνοβα με 6-3, 6-2 πέρασε στα ημιτελικά.

Την ίδια ώρα ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά στο Masters της Σαγκάης, στον δρόμο για τον 101ο τίτλο της καριέρας του.

Η φιλία τους είναι γνωστή και μάλιστα πριν ταξιδέψουν στην Κίνα βρέθηκαν στην Αθήνα, όπου ο Τζόκοβιτς μένει πλέον μόνιμα, ενώ η Σαμπαλένκα δίπλα στον φίλο της Γιώργο Φραγκούλη πέρασε κάποιες ημέρες ξεγνοιασιάς, ενώ είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με τον Σέρβο.

Η Σαμπαλένκα ρωτήθηκε στη Γουχάν για το πώς πέρασε με την Τζόκοβιτς και την οικογένειά του στην ελληνική πρωτεύουσα. Άλλο που δεν ήθελε η Λευκορωσίδα, λέγοντας: «Λοιπόν, ήταν πραγματικά ανταγωνιστικός, ούρλιαζε όταν κέρδιζε έναν πόντο εναντίον μου, προπονηθήκαμε μερικές φορές.

Μέχρι στιγμής κερδίζει στη Σαγκάη, ελπίζω πραγματικά να φτάσει μέχρι το τέλος, να κερδίσει το τουρνουά, και θα έλεγα ότι όλα οφείλονταν σε εμένα. Περάσαμε υπέροχα στην Ελλάδα. Τους αγαπώ, όπως αυτόν και την Έλενα (τη σύζυγο του Τζόκοβιτς). Είναι πάντα πρόθυμος να μου δώσει συμβουλές. Είναι τόσο διασκεδαστικοί. Πήγαμε για δείπνο. Περάσαμε τόσο καλά».



Με Ριμπάκινα στα προημιτελικά στη Γουχάν

Στο μεταξύ βγήκαν τα ζευγάρια των προημιτελικών στο WTA 1000 στη Γουχάν, που θα γίνουν την Παρασκευή (10/10). Στο πιο ενδιαφέρον η Σαμπαλένκα θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα και η νικήτρια στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα ή την Κατερίνα Σινιάκοβα.

Race to world #1:

1. Sabalenka, 9.825

2. Swiatek, 8.368



Race to the WTA Finals:

8. Paolini, 3.956

9. Rybakina, 3.913



Tomorrow in Wuhan:

Sabalenka vs. Rybakina

Świątek vs. Paolini



Yes, please. October 9, 2025

Στο κάτω μέρος του ταμπλό η Ίγκα Σβιόντεκ νικώντας την Μπελίντα Μπέντσιτς με 7-6(2), 6-4 πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι, που με τη σειρά της είδε την Κλάρα Τάουσον να αποχωρεί στο 3ο σετ του αγώνα τους. Τέλος, η Κόκο Γκοφ νίκησε εύκολα τη Σουάι Ζανγκ με 6-3, 6-2 και θα παίξει με την 37χρονυη Λάουρα Σίγκεμουντ.