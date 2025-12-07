Μέσι και Μπέκαμ σε συγκίνηση: Η αγκαλιά τους μετά τον θρίαμβο στο MLS (vid)

Φανερά συγκινημένοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα της Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το έκανε και... πέρα από τον Ατλαντικό ο Λιονέλ Μέσι! Ο Pulga οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην κορυφή του MLS και της χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ταυτόχρονα, δε, δικαίωσε και στον απόλυτο βαθμό τον Ντέιβιντ Μπέκαμ!

Beckham 🤗 Messi@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/5ruJIdh3Xl — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

Ο Άγγλος συνιδιοκτήτης του συλλόγου της Φλόριντα το 2023 προσγείωσε στις ΗΠΑ τον Αργεντινό με στόχο να γιγαντώσει την έως τότε... ταπεινή και «άτιτλη» Ίντερ Μαϊάμι και αυτός έφερε εις πέρας την αποστολή. Κάπως έτσι, οι δύο legends του ποδοσφαίρου μοιράστηκαν μια πολύ όμορφη στιγμή μετά τη νίκη στον τελικό του MLS με αντίπαλο τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Αγκαλιάστηκαν βαθιά συγκινημένοι, σίγουρα γνωρίζοντας πως παρέα... άλλαξαν την ιστορία. Στη νίκη της ομάδας του με 3-1, ο Μέσι έβαλε την υπογραφή του με δύο ασίστ.