Παρά τις δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη, η Μπριζ υπέστη τη δεύτερη διαδοχική της ήττα στο πρωτάθλημα Βελγίου.

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται σε φανταστικό φεγγάρι με την Μπριζ. Αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Πριν λίγες ημέρες με... clutch πέναλτι την έστειλε στους «8» του Κυπέλλου Βελγίου, ωστόσο στο πρωτάθλημα πάλεψε σχεδόν μόνος του.

Ο Έλληνας διεθνής έβγαλε δύο ασίστ, αλλά η ομάδα του υποτάχθηκε στην έδρα της Σεντ Τρούιντεν και υποχρεώθηκε σε δεύτερη διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα, μένοντας πια στο -5 από την κορυφή. Σημαντικό «χαστούκι» αυτή η ήττα, αφού η αντίπαλός της την προσπέρασε και πάτησε στη 2η θέση.

Ο Τζόλης «σέρβιρε» σε Ονιεντίκα και Φούρο στο 16' και το 70' και ήταν ο MVP της ομάδας του, ωστόσο δεν συνδύασε την εξαιρετική εμφάνιση με νίκη. Έτσι, προσέθεσε νέα highlights στον φετινό του κατάλογο. Σε 27 εμφανίσεις με την Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις, ο 23 μετρά συμμετοχή σε 20 γκολ της ομάδας του με 9 τέρματα και 11 ασίστ. Κάπως έτσι, αποδεικνύει πως γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για εκείνη, όσο ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, που φαντάζει αναπόφευκτο.