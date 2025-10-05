O Παγώνης κατέκτησε τον τίτλο και στη Βαρκελώνη

O Ραφαήλ Παγώνης ήταν εντυπωσιακός και στη Βαρκελώνη, κατακτώντας τον τίτλο και στο Super Category, για τον 7ο τίτλο του μέσα στο 2025.

Ο Ραφαήλ Παγώνης συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις κατακτώντας τον τίτλο και στο τουρνουά Super Category της Βαρκελώνης.

Στον τελικό της Κυριακής (5/10) ο Παγώνης νίκησε τον Πορτογάλο Φραντσίσκο Σαρντίνια με 6-1, 7-5 κατακτώντας ένα ακόμη τρόπαιο τη φετινή χρονιά.

Για τον 13χρονο Παγώνη, Νο1. στην Ευρώπη στα αγόρια U14, ήταν το τελευταίο στη συγκεκριμένη κατηγορία, αυτός ήταν ο 3ος τίτλος super category και ο 7ος μέσα στο 2025, αλλά και ο 8ος μαζί με αυτόν στο σημαντικό τουρνουά επίδειξης στο Wimbledon.

Στο 1ο σετ, ο Παγώνης μετέτρεψε το 1-1 σε 6-1 παίρνοντας προβάδισμα στον τελικό. Στο 2ο σετ ξεκίνησε το ίδιο δυνατά, καθώς προηγήθηκε με 3-1, ο Σαρντίνια ισοφάρισε σε 3-3 και 5-5, όμως ο Παγώνης κατακτώντας τα δύο επόμενα gamnes, έφθασε στο 7-5 και στον τίτλο.



Ο Παγώνης για να φθάσει στον τίτλο χρειάστηκε να πετύχει έξι νίκες, στον 1ο γύρο επικράτησε επί του Ισπανού, Τόμας Μάρτιν Ντουφέκ με 6-1, 6-4, στον 32ο γύρο νίκησε τον Ιταλό, Ντιέγκο Ταρλάτσι με 4-6, 6-4, 6-0 και στη φάση των «16» τον Ισπανό Άλβαρο Μαρίν με 6-3, 6-1. Στα προημιτελικά απέκλεισε έναν ακόμη Ισπανό, τον Λούκας Ερέρα Σάντσες με 7-6, 6-4 και στα ημιτελικά τον Σλοβάκο Μαξ Λόριντσικ με 6-2, 1-6, 6-4.