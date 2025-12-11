Πουρζιτίδης στο Gazzetta: «Εκεί πρέπει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός την Βικτόρια Πλζεν»

Ο Μάριος Πουρζιτίδης, που αγωνίζεται στην Τσεχία με την φανέλα της Ντούκλα Πράγας, σκιαγραφεί στο Gazzetta το προφίλ της Βικτόρια Πλζεν ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το βράδυ της Πέμπτης ένα πολύ κρίσιμο ματς, στην προσπάθειά του να διατηρήσει στο ακέραιο τις ελπίδες του για την οχτάδα, με αντίπαλο την Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Ο Μάριος Πουρζιτίδης γνωρίζει καλά την προσεχή αντίπαλο των πράσινων, μιας και αγωνίζεται στην Τσεχία με την φανέλα της Ντούκλα Πράγας. Μάλιστα, απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, η ομάδα της πρωτεύουσας πανηγύρισε τη νίκη με σκορ 2-0. Στην αναμέτρηση αυτήν, ο άλλοτε αμυντικός του Πλατανιά, αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Ο αμυντικός της Ντούκλα μιλάει στο Gazzetta για τις αλλαγές που έχει φέρει στην εικόνα της Βικτόρια η άφιξη του νέου της προπονητή, ενώ εξηγεί και το που μπορεί να χτυπήσει το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, την προσεχή αντίπαλό του.

Παράλληλα, ο Πουρζιτίδης επισημαίνει τους ποδοσφαιριστές που, κατά την γνώμη του, ξεχωρίζουν στο ρόστερ της τσεχικής ομάδας, ενώ απαντάει στο γιατί οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης χώρας διακρίνονται στα Κύπελλα Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Ξεκινώντας, σε τι κατάσταση βρίσκεται φέτος η Βικτόρια Πλζεν;

Μετά την αλλαγή προπονητή, η Βικτόρια είναι πιο δυνατή ομάδα. Ο προηγούμενος τεχνικός ήταν της παλιάς σχολής, δεν ήθελε να παίζει τόσο μπάλα. Αυτός που έχουν τώρα στην άκρη του πάγκου, είναι πιο ποδοσφαιρικός και βλέπει το ποδόσφαιρο καλύτερα από τον προηγούμενο. Θα είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια.

Πώς θεωρείς, δηλαδή, ότι θα προσεγγίσουν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμίακό Στάδιο της Αθήνας;

Οι τσέχικες ομάδες στην Ευρώπη, δεν παίζουν τόσο τεχνικά. Οπότε αν ο αντίπαλός τους, τους πιέσει, δεν θα ρισκάρουν. Θα βγάλουν την μπάλα στον επιθετικό, που τους βοηθάει αρκετά. Είναι ψηλός και μεγαλόσωμος, ξέρει πως να κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Αυτό είναι το ποδόσφαιρό τους, όμως, σε συνθήκες πίεσης.

Στο μεταξύ σας παιχνίδι, ποιους ποδοσφαιριστές της Βικτόρια Πλζεν ξεχώρισες και θεωρείς ότι απαιτούν την περισσότερη προσοχή από αυτούς του Παναθηναϊκού;

Έχουν αρκετούς καλούς παίκτες. Στο κέντρο έχουν τον Λούκας Τσερφ, με τον οποίον ήμουν συμπαίκτης στη Σλόβαν Λίμπερετς. Πολύ καλός είναι ο Ραφίου Ντουροσίνμι, ο επιθετικός και ο Σάμσον Ντουέ, ο αμυντικός. Γενικά, έχουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους.

Γιατί πιστεύεις ότι οι τσεχικές ομάδες τα καταφέρνουν ιδιαίτερα καλά στα Κύπελλα Ευρώπης τα τελευταία χρόνια;

Τα πηγαίνουν, πράγματι, καλά στην Ευρώπη και αυτό έχει να κάνει με το δύσκολο ποδόσφαιρο που παίζεται στην Τσεχία. Απαιτεί πολύ τρέξιμο και δύναμη στις μονομαχίες. Αν κάνοντας αυτά, μπορείς να παίξεις και μπάλα, έχει καλώς. Παίζει, δηλαδή, πολύ σημαντικό ρόλο το physical κομμάτι στους αγώνες.

Δεν θα έρθουν, δηλαδή, στην Αθήνα για να παίξουν μπάλα, αλλά μόνο για να αμυνθούν;

Στον προπονητή που έχουν τώρα, δεν αρέσει απλώς να αμύνεται η ομάδα του. Θέλει οι ποδοσφαιριστές του να πιέζουν ψηλά. Οπότε, πιστεύω πως το ίδιο θα κάνουν και κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Θεωρείς ότι στην εξέλιξη της σεζόν θα δώσουν βάση στο πρωτάθλημα για να επιστρέψουν, μετά από κάποια χρόνια, στην κορυφή;

Πιστεύω ότι για την Βικτόρια Πλζεν, προτεραιότητα αποτελεί η Ευρώπη. Σίγουρα, βέβαια και στο πρωτάθλημα θα θελήσουν να ανέβουν στην βαθμολογία, αλλά ρίχνουν μεγάλο βάρος στα ευρωπαϊκά ματς.

Κλείνοντας. που πιστεύεις ότι πρέπει να τους χτυπήσει ο Παναθηναϊκός;

O Παναθηναϊκός πρέπει να χτυπήσει την Βικτόρια Πλζεν από τα άκρα. Πρόκειται για μία ομάδα που δεν είναι καλή στο αμυντικό τρανζίσιον. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, μπορεί να τους δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις αντεπιθέσεις. Έχουν αργές επιστροφές στην άμυνα.