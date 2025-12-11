Ο Νορβηγός στράικερ δεν... πανηγύρισε και πολύ το γκολ του απέναντι στη Ρεάλ (1-2, 10/12), εξήγησε ωστόσο το ελληνικό έπος που βρίσκεται πίσω από αυτό.

Ένα ακόμη γκολ, το 55ο του στο Champions League πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) ο Έρλινγκ Χάαλαντ μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στη σπουδαία νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-2.

Ο Νορβηγός στράικερ μπορεί να μην ξεχώρισε στο παιχνίδι, ωστόσο για ακόμη μια φορά έκανε την δουλειά του, βοηθώντας την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό. Ωστόσο, εντύπωση έκανε ο «πανηγυρισμός» του υψηλόσωμου φορ.

Μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 1-2 στο 43ο λεπτό της συνάντησης, ο 25χρονος δέχθηκε την... επίθεση χαράς των συμπαικτών του, χωρίς ο ίδιος πάντως να πανηγυρίσει με ιδιαίτερο τρόπο. Μετά το πέρας του αγώνα και σε συνέντευξη που έδωσε στο CBS, όπου παρουσιαστές/σχολιαστές είναι οι Τιερί Ανρί, Τζέιμι Κάραχερ και Μίκα Ρίτσαρντς, ο Χάαλαντ έδωσε την εξήγηση.

Ανέφερε πως δεν είχε σκεφτεί συγκεκριμένο τρόπο για να πανηγυρίσει, και η κίνησή του να περπατήσει χαλαρά, ήταν εμπνευσμένη από την ταινία του «Αχιλλέα».

«Γενικά δεν σκέφτομαι από πριν πώς θα πανηγυρίσω. Ποτέ. Μετά το γκολ που πέτυχα κόντρα στη Ρεάλ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να περπατήσω σαν τον "Αχιλλέα" από την ταινία. Να κάνω ότι δεν συνέβη τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία. Μετά κούνησα τον κεφάλι μου με αφορμή ένα meme στο Instagram, θα το στείλω στον Ρίτσαρντς μετά»