Η Βικτόρια Πλζεν στο παρελθόν αντιμετώπισε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και τώρα ήρθε στην Ελλάδα για να παίξει και με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ (22:00) θα υποδεχθεί την Βικτόρια Πλζεν για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι πράσινοι είναι ο τρίτος ελληνικός αντίπαλος μετά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Η τσεχική ομάδα είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, είναι πλήρης και το συγκεκριμένο ματς είναι το πλέον κομβικό για την πρόκριση. Ακόμα και για την οκτάδα, εφόσον καταφέρει το τριφύλλι να πάρει τους τρεις βαθμούς. Η Βικτόρια Πλζεν με 9 βαθμούς, όσους και ο Παναθηναϊκός είναι στη 13η θέση, ενώ οι πράσινοι βρίσκονται στη 14η, λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Αυτό είναι και το πρώτο μεγάλο όπλο των Τσέχων. Με Φράιμπουργκ, Μπέτις και Φερεντσβάρος είναι οι τέσσερις αήττητες ομάδες στη διοργάνωση. Ένας από τους λόγους που το έχει καταφέρει αυτό η Πλζεν, είναι η αμυντική της λειτουργία. Έχει δεχθεί μόλις 2 γκολ σε 5 αγώνες (2 νίκες, 3 ισοπαλίες) κι έχει σημειώσει 6. Μαζί με την πρωτοπόρο Λιόν, έχει την καλύτερη άμυνα στο Europa League. Επιθετικά, αντίθετα, τα 6 γκολ υπέρ είναι η 23η καλύτερη επίδοση στη διοργάνωση! Ο Παναθηναϊκός είναι στο 9-7 (+2) κι γι' αυτό στην παρούσα φάση μειονεκτεί της Πλζεν που είναι στο 6-2 (+4).

Το άλλο της μεγάλο όπλο είναι ο 22χρονος Νιγηριανός φορ Ραφίου Ντουροσίμνι. Ένας επιθετικός με ύψος 1,92, που σε 28 ματς έχει σημειώσει 12 γκολ και τα 2 είναι στο Europa League. Κομβικός παίκτης είναι και ο 33χρονος έμπειρος Ματέι Βίντρα (δεν συνδέεται συγγενικά με τον Λουκά Βύντρα τον παλαίμαχο παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει καταγωγή κι από την Τσεχία), ο οποίος έχει 9 γκολ σε 21 ματς και στο παρελθόν προτάθηκε τόσο στο τριφύλλι, όσο και στον ΠΑΟΚ.

Η Πλζεν εναντίον του ΠΑΟΚ

Η Βικτόρια Πλζεν θα δώσει το βράδυ της Πέμπτης το τέταρτο παιχνίδι της κόντρα σ' ελληνική ομάδα. Την περασμένη μόλις σεζόν πήγε στην Τούμπα για ν' αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, επίσης για το Europa League. Στις 24/10/24 η ομάδα της Τσεχίας προηγήθηκε 2-0. Στο 31' έκανε το 1-0 ο Μίλαν Χάβελ (22 ματς φέτος χωρίς γκολ) και το 2-0 στο 39' ο Βίντρα. Και οι δύο υπάρχουν στο ρόστερ φέτος.

Το ίδιο και ο Ντουέ, ο οποίος αποβλήθηκε στο 70'. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Μείωσε στο 84' σε 1-2 με τον Τισουντάλι και στο 93' ο Μπάμπα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η Πλζεν κόντρα στον Ολυμπιακό

Τη σεζόν 2019-20 η Βικτόρια Πλζεν για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League κληρώθηκε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Στον πρώτο αγώνα στις 23/7/19 στην Τσεχία, οι Πειραιώτες ήρθαν ισόπαλοι 0-0 και μία εβδομάδα αργότερα, στις 30/7/19 στη ρεβάνς στην έδρα τους νίκησαν 4-0 την Πλζεν πριν αντιμετωπίσουν στην πορεία την Μπασάκσεχιρ και την Κράσνονταρ, όπου προκρίθηκαν στους ομίλους.



