Ναδάλ: Ο Ισπανός καταγγέλλει ψεύτικα βίντεο που χρησιμοποιούν την εικόνα και την φωνή του
Θύμα απάτης μέσω της τεχνικής νοημοσύνης καταγγέλλει πως έχει πέσει ο Ραφαέλ Ναδάλ. Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας με ανάρτησή του στα social επισήμανε πως ψεύτικα βίντεο χρησιμοποιούν την εικόνα αλλά και τη φωνή του.
Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Γεια σε όλους. Μοιράζομαι αυτό το μήνυμα-προειδοποίηση, κάτι που σπάνια κάνω στα μέσα μου, αλλά είναι απαραίτητο.
Η ομάδα μου και εγώ εντοπίσαμε ότι σε ορισμένες πλατφόρμες κυκλοφορούν ψεύτικα βίντεο που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, στα οποία εμφανίζεται μια φιγούρα που μιμείται την εικόνα και τη φωνή μου.
Αυτά τα βίντεο μου αποδίδουν επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις που δεν προέρχονται από εμένα. Πρόκειται για ψευδή διαφήμιση. Λάβετε υπόψη: Δεν έχω δημιουργήσει ούτε έχω υποστηρίξει τέτοιου είδους μηνύματα.
Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή και την υποστήριξή σας».
Hola a todos,— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025
Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario.
Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.
En…
