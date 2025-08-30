Ο Τόνι Ναδάλ από το Sani Resort στέλνει το μήνυμα: «Η ευτυχία δεν βρίσκεται στο τέλος του δρόμου...»

Από τη Μαγιόρκα στη Χαλκιδική: Ο Τόνι Ναδάλ μιλάει αποκλειστικά στο Gazzetta για το όραμα της Rafa Nadal Academy, το ελληνικό τένις και τους πρωταθλητές του, την εμπειρία του Sani Resort και εξηγεί πώς η «φιλοσοφία Ναδάλ» εμπνέει νέες γενιές τενιστών.

Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, ανάμεσα σε καταπράσινες πλαγιές και θέα που κόβει την ανάσα στο Αιγαίο, το Sani Resort δεν χρειάζεται συστάσεις.

Το πολυβραβευμένο θέρετρο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να συνδυάσει τη μεσογειακή πολυτέλεια με αθλητικές εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης. Ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια αυτής της προσπάθειας είναι το Rafa Nadal Tennis Center, ένας χώρος που φέρει τη σφραγίδα του Ισπανού θρύλου και δίνει την ευκαιρία σε επισκέπτες κάθε ηλικίας να ζήσουν την εμπειρία της προπόνησης με βάση τη φιλοσοφία και τις αρχές του 22 φορές πρωταθλητή Grand Slam.

Η παρουσία του Toni Nadal στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο Sani Resort από την Rafa Nadal Academy, έδωσε μια μοναδική αφορμή να μιλήσουμε μαζί του για το όραμα της Ακαδημίας, τις επιτυχίες της αλλά και για τις νέες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά. Ο “θείος Toni”, όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι στο χώρο του τένις, παραμένει μια από τις πλέον επιδραστικές προπονητικές φωνές στο άθλημα, με καθαρές απόψεις και διαυγή ματιά για το μέλλον.

Από την ανάπτυξη της Rafa Nadal Academy και τα σχέδια για τα παράλληλα projects, μέχρι τη δική του οπτική για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη, μιλήσαμε μαζί του σε ένα Q&A που αποτυπώνει τόσο τη φιλοσοφία όσο και το πάθος που χαρακτηρίζει την οικογένεια Nadal.

- Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της Rafa Nadal Academy;

«Οι στόχοι της Rafa Nadal Academy είναι πολύ ξεκάθαροι. Αφενός, να προσφέρει κορυφαίες εγκαταστάσεις και προγράμματα — τόσο στο τένις όσο και στο padel — για ενήλικες και νεαρούς αθλητές που περνούν εκεί μερικές εβδομάδες. Η ιδέα είναι να τους δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να βελτιώσουν το παιχνίδι τους, αλλά και να απολαύσουν μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία. Αφετέρου, ο κύριος σκοπός της Ακαδημίας είναι να στηρίζει νεαρούς παίκτες που ονειρεύονται να φτάσουν στο επαγγελματικό circuit ή να εξασφαλίσουν υποτροφίες σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, βοηθώντας τους να εξελίξουν το παιχνίδι τους. Φυσικά, η Rafa Nadal Academy μπορεί να είναι πολύ περήφανη, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει πολλούς νέους αθλητές να εξασφαλίσουν σημαντικές υποτροφίες στις ΗΠΑ, να ανεβάσουν το επίπεδό τους, και κυρίως, έχει δει αρκετούς από τους παίκτες της να αγωνίζονται στο φετινό US Open, όπως οι Casper Ruud, Jaume Munar, Alex Eala, Martín Landaluce, Coleman Wong, Solana Sierra, μεταξύ άλλων. Η παρουσία της Ακαδημίας στο US Open είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο δουλειάς των προπονητών και της διοίκησης. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ακαδημίας — όχι μόνο στο τένις, αλλά και στο padel».

- Ποια είναι η στρατηγική για τα παράλληλα projects που αναπτύσσονται (σχολείο, ξενοδοχειακό project, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες κ.ά.);

«Δεν γνωρίζω την ακριβή στρατηγική, αλλά ξέρω πολύ καλά τον σκοπό πίσω από τη δημιουργία της Ακαδημίας: να προσφέρει υπηρεσίες στο τένις, το padel και σε άλλα αθλήματα με ρακέτα, συνδυάζοντάς τα με διαμονή σε ξενοδοχείο υψηλής ποιότητας και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Αυτή είναι η κατευθυντήρια στρατηγική και το πλάνο ανάπτυξης της Rafa Nadal Academy και του Rafa Nadal School».

- Πώς βλέπετε την πρόοδο του Rafa Nadal Tennis Center στην Ελλάδα;

«Κάθε χρόνο που έρχομαι εδώ, στο Sani Resort, εντυπωσιάζομαι από τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις που διαθέτει το Rafa Nadal Center σε αυτό το μέρος. Πιστεύω επίσης ότι τα προγράμματα βελτιώνονται συνεχώς χρόνο με τον χρόνο και ότι έχουν την τύχη να συνεργάζονται με εξαιρετικούς προπονητές. Ο τελικός στόχος, φυσικά, είναι να δίνεται στους επισκέπτες και τους αθλητές η ευκαιρία να βελτιώσουν το παιχνίδι τους, αλλά πάνω απ’ όλα να περάσουν όμορφα. Και βλέπω πως η Ακαδημία το πετυχαίνει αυτό ολοένα και περισσότερο κάθε χρόνο. Επιπλέον, έχουν την τύχη να βρίσκονται σε ένα πραγματικά προνομιακό περιβάλλον».

- Ποιες είναι οι καθημερινές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Rafa, δέκα μήνες μετά την αποχώρησή του από την επαγγελματική δράση;

«Επειδή τον βλέπω αρκετά συχνά- χωρίς βέβαια να γνωρίζω με ακρίβεια την καθημερινή του ρουτίνα-, μπορώ να πω ότι δείχνει πολύ χαρούμενος με τη νέα του ζωή. Περνάει χρόνο με το μωρό του, την οικογένειά του, ασχολείται με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και φυσικά με τα projects του στο Rafa Nadal Academy και το Ίδρυμα. Ξέρω επίσης ότι παίζει γκολφ και απολαμβάνει άλλες δραστηριότητες αναψυχής».

- Έχει κάποιο σχόλιο για την πτωτική πορεία των δύο κορυφαίων Ελλήνων τενιστών, του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη; Ποιες προοπτικές βλέπει για την επιστροφή τους στο κορυφαίο επίπεδο;

«Αν και δεν γνωρίζω τόσο καλά την περίπτωση της Μαρίας Σάκκαρη όσο του Στέφανου Τσιτσιπά. Ωστόσο, όταν μια αθλήτρια έχει φτάσει στο Νο. 3 του κόσμου, το ζητούμενο είναι να ξαναβρεί το επίπεδο που είχε τότε. Αυτή τη στιγμή, νομίζω βρίσκεται γύρω στο Νο. 50–60 της κατάταξης. Πρέπει να συνεχίσει να πιστεύει στον εαυτό της και να προσπαθεί για να επιστρέψει στην κορυφή.

Όσο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον έχω παρακολουθήσει πιο στενά. Είναι σίγουρα ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες για το κοινό — το παιχνίδι του είναι κομψό και όμορφο. Πιστεύω όμως ότι το τελευταίο διάστημα του λείπει η επιθετικότητα που είχε παλαιότερα. Θυμάμαι όταν έπαιξε στον τελικό του Roland Garros με τον Djokovic ή όταν κατέκτησε το ATP Finals στο Λονδίνο, νικώντας τον Dominic Thiem — τότε ο Στέφανος είχε πολύ πιο επιθετικό στυλ. Πιστεύω ότι σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να επιστρέψει, αν θέλει να ξαναφτάσει στο Νο. 3, Νο. 4 ή Νο. 5 του κόσμου. Διαθέτει το παιχνίδι για να παραμείνει στο Top 10. Δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους της πτώσης του, αλλά είναι φυσιολογικό με τον χρόνο να χάνει κανείς λίγο την πίστη στις δυνατότητές του. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να ανακτήσει. Είμαι σίγουρος ότι έχει γύρω του ανθρώπους που μπορούν να του δώσουν σωστές συμβουλές, αλλά η δική μου σύσταση θα ήταν να επιστρέψει σε αυτό το επιθετικό mindset».

- Τι θα συμβουλεύατε τα νεαρά ταλέντα που προπονούνται στη Rafa Nadal Academy;

«Όταν ήμουν διευθυντής της Ακαδημίας, συνήθιζα να κάνω μια ομιλία στους νεαρούς αθλητές. Τους έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν — αλλά όχι μέσα από προχειρότητα. Να απολαμβάνουν τη θυσία, να απολαμβάνουν τη δυσκολία. Αυτό είναι θεμελιώδες. Και πάντα τους έλεγα το ίδιο: η ευτυχία δεν βρίσκεται στο τέλος του δρόμου — βρίσκεται στη διαδικασία της επίτευξης. Αυτή είναι η πραγματική αξία του αθλητισμού: η προσωπική ανάπτυξη και η αυτοβελτίωση. Αυτό πρέπει να αναζητά κάθε παιδί που έρχεται στη Rafa Nadal Academy. Όχι μόνο όσοι θέλουν να γίνουν επαγγελματίες, αλλά όλοι. Να βελτιώσουν το παιχνίδι τους, τη συμπεριφορά τους στο γήπεδο και να απολαμβάνουν την καθημερινή δουλειά».

- Τι θα συμβουλεύατε τους ενήλικες ερασιτέχνες που επισκέπτονται το Rafa Nadal Tennis Center στην Ελλάδα;

«Στους ενήλικες και στους νέους που έρχονται στο Sani Resort, θα συνιστούσα πάνω απ’ όλα να απολαύσουν τις εγκαταστάσεις, τα προγράμματα και απλώς να διασκεδάσουν — γιατί βρίσκονται σε ένα πραγματικά προνομιακό περιβάλλον και πιθανότατα ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο resort στον κόσμο. Το να έχει κανείς την ευκαιρία να αφιερώνει μερικές ώρες κάθε πρωί ή απόγευμα στο τένις είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Η συμβουλή μου είναι ακριβώς αυτή: να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το παιχνίδι, να προσπαθούν να βελτιώνονται, γιατί η πραγματική απόλαυση στο τένις προέρχεται κυρίως από τη βελτίωση σε αυτό που κάνεις».