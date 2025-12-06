ΑΕΚ: Η 83χρονη κυρία Σοφία μίλησε για την «κιτρινόμαυρη» αγάπη της
Η αφοσίωση είναι η πιο ισχυρή μορφή πίστης, κάτι το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση της κυρίας Σοφίας Μπαρκάτσα.
Η 83χρονη φίλαθλος της ΑΕΚ, την οποία η κάμερα απαθανάτισε στις κερκίδες του Παγκρήτιου σταδίου στο ματς με τον ΟΦΗ, άνοιξε το σπίτι της στο AEK TV και μίλησε για την αγάπη που τρέφει για την ομάδα αυτή.
Η ίδια ανέφερε ότι πρώτος ο παππούς της, ο οποίος έφθασε στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, τής εμφύσησε το πάθος για την Ένωση, ένα πάθος που δεν έσβησε ποτέ. Ως κάτοικος του Ατσαλένιου Ηρακλείου και παρά τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο βρέθηκε στο γήπεδο για να δει το παιχνίδι των Κιτρινόμαυρων, αλλά υποστήριξε πως δεν χάνει κανένα άλλο ματς και τα παρακολουθεί όλα από την τηλεόρασή της.
«Την ΑΕΚ την αγαπάω όπως αγαπάω τα παιδιά μου, όπως αγαπάω τα εγγόνια μου έχω και την ΑΕΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά με δάκρυα στα μάτια τη κυρία Σοφία, που ευχήθηκε η σημαία της αγαπημένης της ομάδας να τη συντροφεύει και στο τέλος της ζωής της.
Δείτε το βίντεο της ΑΕΚ...
