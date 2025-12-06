Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, σχολίασε τα αποτελέσματα της κλήρωσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Τη Παρασκευή (05/12) πραγματοποιήθηκε, με όχι τόσο μεγάλη επιτυχία, η κλήρωση των ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Ιούνιο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Οι όμιλοι σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένοι και αρκετά βατοί για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση εκείνον της Γαλλίας που κληρώθηκε με την Σενεγάλη και την Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά και αυτόν της Αγγλίας που τοποθετήθηκε στο ίδιο γκρουπ με την Κροατία, την Γκάνα και τον Παναμά.

Ο προπονητής των «Τριών Λιονταριών», Τόμας Τούχελ, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, στην οποία βρισκόταν παρών, κλήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα του πρέπει να είναι συγκεντρωμένη κατα την διάρκεια των αγώνων και να μην υποτιμήσει κανέναν αντίπαλο γιατί μπορεί να της στοιχίσει.

«Ένας δύσκολος όμιλος, με ένα αρκετά δύσκολο εναρκτήριο παιχνίδι. Κληρωθήκαμε σε έναν δύσκολο όμιλο με την Κροατία και την Γκάνα, δύο βασικούς πυλώνες στα Παγκόσμια Κύπελλα και δύο περήφανα και δυνατά έθνη», ήταν τα πρώτα λόγια του Γερμανό τεχνικού στο «BBC Sport».

«Για τον Παναμά δεν γνωρίζω πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά θα μάθουμε γι' αυτόν πριν ξεκινήσει το τουρνουά, φυσικά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάται. Φυσικά, η Κροατία ξεχωρίζει, γιατί είναι η ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη από το δεύτερο γκρουπ και μπήκε στον όμιλό μας, αλλά ακούστε: Η Γκάνα είναι πάντα γεμάτη ταλέντο, μπορεί πάντα να εκπλήσσει και έχει μεγάλη ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ και ο Παναμάς θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τον ρόλο του ως αουτσάιντερ. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανέναν, όλοι αξίζουν τον απόλυτο σεβασμό μας και πρέπει να το δείξουμε αυτό», συμπλήρωσε ο 52χρόνος τεχνικός.