Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κήλης. Το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε την Πέμπτη (19/9) την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να απαλλαγεί από το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υποβλήθηκε σε επέμβαση για αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους και δυσκολίες στην αγωνιστική του παρουσία. Αυτός ήτταν άλλωστε και ο λόγος που απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500ρι του Πεκίνο.

Η αποθεραπεία του αναμένεται να κρατήσει μερικές εβδομάδες, ωστόσο το διάστημα της απουσίας του δεν έχει γίνει σαφές με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την ομαλή του επιστροφή στα κορτ ύστερα. Στόχος του Έλληνα τενίστα είναι να προλάβει το τουρνουά Six Kings Slam, που θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Ο Τσιτσιπάς κλήθηκε να καλύψει το κενό που άφησε στη διοργάνωση ο Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος αποσύρθηκε. Το τουρνουά αναμένεται να έχει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς κάθε συμμετέχων θα εξασφαλίσει 1,2 εκατομμύριο δολάρια, ενώ ο νικητής θα λάβει το εντυπωσιακό ποσό των 4,2 εκατομμυρίων.

Ο Τσιτσιπάς φιλοδοξεί να είναι έτοιμος για το μεγάλο αυτό ραντεβού, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου τένις όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Κάρλος Αλκαράθ, ο Γιανίκ Σίνερ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Τέιλορ Φριτς.