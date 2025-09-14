Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στις κερκίδες του κεντρικού court στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσεις τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζοάο Φονσέκα για το Davis Cup.

Όπως αναμενόταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρευρέθηκε στις κερκίδες του κεντρικού court στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της Ελλάδας κόντρα στη Βραζιλία για το Davis Cup.

Ο Σέρβος τενίστας εμφανίστηκε περίπου στις 19:00 μαζί με την οικογένειά του και κάθισαν στις θέσεις του Presidential Box για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζοάο Φονσέκα.

Η αναμέτρηση αυτή ίσως κρίνει την έκβαση του tie Ελλάδα - Βραζιλία μιας και η «σελεσάο» προηγείται με 2-1 στο συνολικό σκορ.

Δείτε τη στιγμή της εισόδου του από την κάμερα του Gazzetta

Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει Τσιτσιπά και Φονσέκα ο Τζόκοβιτς!



Σημειώνεται πως μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο κεντρικό court παρευρέθηκε και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποθεώθηκε από τον κόσμο επίσης.