Τζόκοβιτς: Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει Τσιτσιπά και Φονσέκα (vid)
Όπως αναμενόταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρευρέθηκε στις κερκίδες του κεντρικού court στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της Ελλάδας κόντρα στη Βραζιλία για το Davis Cup.
Ο Σέρβος τενίστας εμφανίστηκε περίπου στις 19:00 μαζί με την οικογένειά του και κάθισαν στις θέσεις του Presidential Box για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζοάο Φονσέκα.
Η αναμέτρηση αυτή ίσως κρίνει την έκβαση του tie Ελλάδα - Βραζιλία μιας και η «σελεσάο» προηγείται με 2-1 στο συνολικό σκορ.
Δείτε τη στιγμή της εισόδου του από την κάμερα του Gazzetta
Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει Τσιτσιπά και Φονσέκα ο Τζόκοβιτς!
🎥 @DimitrisMytikas pic.twitter.com/EngP4rNWbI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 14, 2025
Σημειώνεται πως μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο κεντρικό court παρευρέθηκε και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποθεώθηκε από τον κόσμο επίσης.
