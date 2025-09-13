Ο Ζοάο Φονσέκα επικράτησε του Στέφανου Σακελλαρίδης με 7-5, 6-3 στο πλαίσιο του πρώτου ματς στο tie Ελλάδα - Βραζιλία δίνοντας προβάδισμα στην χώρα, το οποίο θα κληθεί να ισοφαρίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο επόμενο αγώνα.

Μπορεί η διαφορά αγωνιστική ποιότητας να ήταν μεγάλη στα χαρτιά, αλλά ο Στέφανος Σακελλαρίδης πάλεψε απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα. Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα με 7-5, 6-3 και η Βραζιλία πήρε το προβάδισμα στο tie απέναντι στην Ελλάδα για το Davis Cup, το οποίο φιλοξενείται στο κεντρικό court του ΟΑΚΑ.

Έχασε δύο break point και το προβάδισμα από τον Φονσέκα

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να προσπαθούν βρουν ρυθμό! Ο Ζοάο Φονσέκα ήταν αυτό που σέρβιρε πρώτος, διατηρώντας το σερβίς, στο οποίο κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει break point.

Από τη μεριά του ο Στέφανος Σακελλαρίδης ακολουθούσε σταθερά τον Βραζιλιάνο τενίστα, του οποίου προσπάθησε να... σπάσει ακόμη μία φορά το σερβίς. Βέβαια, δεν το κατάφερε και από εκεί και πέρα οι δύο αθλητές πήγαν game - game.

Στο 6-5 ο Νο.42 του κόσμου έστειλε για δεύτερη φορά τον Σακελλαρίδη να σερβίρει για να μείνει στο σετ, με τον πρώτο να εκμεταλλεύεται το διπλό set point που του εμφανίστηκε και να παίρνει προβάδισμα στο ματς με 7-5.

Κουρασμένος έχασε το ρυθμό και το σετ από νωρίς

Στο δεύτερο σετ, ο Ζοάο Φονσέκα είχε ρυθμό από την κατάκτηση του πρώτου σετ. Ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε από θέση σερβίς, το οποίο και διατήρησε. Στο δεύτερο game ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν σέρβιρε καλά, με συνέπεια στο δεύτερο break point του αντιπάλου του να δέχεται το break (2-0).

O σταρ της βραζιλιάνικης αποστολής έκανε το hold στη συνέχεια, βάζοντας τις βάσεις για την κατάκτηση του σετ. Μάλιστα, στο 4ο game βρήκε τρεις ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς του Έλληνα, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο game (3-1).

Έως το τέλος του ματς ο 19χρονος Βραζιλιάνος αν και απειλήθηκε από τον Έλληνα ο οποίος έμοιαζε φανερά καταπονημένος και με 6-3 στο σετ έκλεισε το σετ και πανηγύρισε τη νίκη που έδωσε προβάδισμα στη χώρα του στο tie απέναντι στην Ελλάδα.

Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για λίγο μετά τις 20:30, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ' αντιμετωπίσει τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ.