Ο Αλκαράθ επέστρεψε στη Μούρθια κι έγινε ξανθός (vid)
Ο Κάρλος Αλκαράθ εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι και τον θρίαμβό του στο US Open, έγινε πρώτο θέμα και για την κόμμωσή του.
Ο Ισπανός εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι στον αγώνα του 1ου γύρο του US Open, απέναντι στον Ρέιλι Οπέλκα. Επιλογή, όπως εξήγησε, αναγκαστική μετά το λάθος του αδελφού του.
Ο Αλκαράθ πέτυχε τις απαιτούμενες επτά νίκες, χάνοντας μόλις ένα σετ από τον Γιάνικ Σίνερ στο τελικό, κι έγινε πρωταθλητής για δεύτερη φορά στο US Open και φθάνοντας στα έξι τρόπαια στα Grand Slam.
Πριν αφήσει πίσω του κι επιστρέψει στην Ισπανία, ο Αλκαράθ μίλησε για μια μεγάλη αλλαγή. Αρκετοί υπέθεσαν πως είχε να κάνει με τα μαλλιά του κι έπεσαν μέσα. Επιστρέφοντας στη Μούρθια ο Αλκαράθ επισκέφτηκε τον κομμωτή του κι άλλαξε το χρώμα των μαλλιών του σε ξανθά.
💈🤍 Es su manera de operar y hay que respetarla.— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2025
💇 El nuevo 'look' de Carlos Alcaraz, cortesía de su peluquero habitual, para celebrar el US Open y tras el rapado que le hizo su hermano Álvaro pic.twitter.com/2sCMBIWIbD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.