Ο Κάρλος Αλκαράθ εμφανίστηκε με ξυρισμένο το κεφάλι του στην πρεμιέρα του στο US Open, όπου νίκησε τον Ρέιλι Οπέλκα με 3-0 σετ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ αιφνιδίασε τους πάντες εμφανιζόμενος με ξυρισμένο κεφάλι στον αγώνα του με τον Ρέιλι Οπέλκα, για τον 1ο γύρο του US Open.

Κι αυτό συζητήθηκε περισσότερο από τη νίκη του Ισπανού με 6-4, 7-5, 6-4 για την πρόκριση στον 2ο γύρο, έπειτα από αγώνα δύο ωρών και πέντε λεπτών.

Ο Αλκαράθ δέχθηκε πολλά πειράγματα, ο Φράνσις Τιάφο όταν τον αντίκρισε, έκπληκτος κοιτούσε το νέο look του Αλκαράθ και όταν ο Αμερικανός ρωτήθηκε να το σχολιάσει, το χαρακτήρισε απλά «φρικτό».

Frances Tiafoe’s reaction to Carlos Alcaraz’s new haircut at the U.S. Open



He can’t stop staring at his head.



😭😭😭😭😭😭

pic.twitter.com/PXtX1RqJq4 August 25, 2025

Ο ίδιος στο τέλος του αγώνα ρώτησε τους θεατές αν τους άρεσε, ζητώντας μια επιβεβαίωση, αλλά αργότερα στη συνέντευξη Τύπου παραδέχθηκε πως έγινε από λάθος του αδελφού του και για να διορθωθεί, χρειαζόταν να ξυριστεί το κεφάλι του.«Για να είμαι ειλικρινής δεν είναι τόσο καλό, δεν είναι και τόσο κακό υποθέτω. Εντάξει, σκέφτομαι τα μαλλιά εντάξει μεγαλώνουν και σε λίγες μέρες θα είναι εντάξει υποθέτω. Απλά συνέβη και αυτό είναι» είπε ο Αλκαράθ.

Carlos polls the crowd on the new haircut 😅 🗳️ pic.twitter.com/RtsvyhAHMP August 26, 2025

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Αλκαράθ πρόσφερε κάποιες υπέροχες στιγμές απέναντι στον Οπέλκα και παρότι είχε 10 λιγότερους winners από τον Αμερικανό (23-33), έκανε πολύ λιγότερα αβίαστα λάθη (17-32), απέφυγε το break σε τρεις περιπτώσεις, πέτυχε τρία και κάπως έτσι πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο, όπου θα συναντήσει τον Ιταλό, Ματία Μπελούτσι.

Carlos out here doing Carlos things!! pic.twitter.com/w9IeFLqfTT — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Εύκολες αποστολές για Ρουντ και Ρούμπλεφ

Σε ένα δίωρο εξασφάλισαν τη συνέχειά τους επίσης στο τουρνουά τόσο ο Κάσπερ Ρουντ, όσο και ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρουντ δυσκολεύτηκε μόνο στο 3ο σετ απέναντι στον αυστριακό, Σεμπάστιαν Όφερ για να φθάσει στο 6-1, 6-2, 7-6(5). Με τη σειρά του ο Ρούμπλεφ νίκησε τον 20χρονο Κροάτη, Ντίνο Πρίζμιτς με 6-4, 6-4, 6-4.