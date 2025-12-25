Τον Νίκο Χουγκάζ θέλουν να φέρουν στον ΠΑΟΚ οι άνθρωποι του «δικεφάλου» ενισχύοντας τον ελληνικό κορμό.

Αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να μπορέσουν να πάρουν τον Νίκο Χουγκάζ από την Τσεντεβίτα είναι στον ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ που πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν στην ομάδα του, αποτελεί το μεγάλο στόχο, όσον αφορά την ενίσχυση του ελλληνικού κορμού.

Βέβαια, η διοίκηση της Τσεντεβίτα δεν δείχνει διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, όμως φαίνεται έτοιμη να διαπραγματευτεί με την ελληνική ομάδα και γι’ αυτό πλέον είναι στο χέρι του Αριστοτέλη Μυστακίδη να υλοποιηθεί η μεταγραφή.

Ο Νίκος Χουγκάζ τη φετινή σεζόν σε 6 παιχνίδια στην Αδριατική Λίγκα (ABA League), μετρά 8.8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στο Eurocup σε 5 αγώνες έχει 6.2 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι έτοιμη να προσφέρει ένα μεγάλο συμβόλαιο στον παίκτη και να πληρώσει ένα buy-out που μπορεί να ξεπεράσει και τα 200.000 ευρώ, ώστε να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη και την PAOK Sports Arena.

Ο Γιούρι Ζντοβτς έχει κάνει την εισήγηση του, φαίνεται πως έχει αφήσει προς στιγμήν το θέμα της ενίσχυσης στη θέση του σέντερ, αλλά εάν υπάρξει κάποια καλή περίπτωση, τότε δεν αποκλείεται να κινηθεί.

Τη δεδομένη στιγμή ωστόσο, δεν φαίνεται ο Σλοβένος τεχνικός να «καίγεται» για να αποκτήσει έναν σέντερ.



