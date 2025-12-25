Μπαρτσελόνα: «Ορέγονται» τον Λεβαντόφσκι στη Σαουδική Αραβία
Κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι την Μπαρτσελόνα. Ο Πολωνός επιθετικός βρίσκεται στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του με τους Μπλαουγκράνα και η Σαουδική Αραβία έχει μπει στο... κόλπο για να τον δελεάσει να κάνει το μακρύ ταξίδι και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ο ατζέντης του επιθετικού της Μπαρτσελόνα, Πίνι Ζαχάβι, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους ομάδων της χώρας, όπως αναφέρει η «As» σε δημοσίευμά της προκειμένου να συζητηθεί η προοπτική της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου ο 37χρονος είναι όπως φαίνεται περιζήτητος.
Κι όλα αυτά ενώ πριν από μερικές ημέρες ο ατζέντης του Λεβαντόφσκι είχε συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή της Σικάγο Φάιερ, η οποία επίσης εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον 37χρονο Πολωνό.
