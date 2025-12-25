Ο ατζέντης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα συναντηθεί με εκπροσώπους ομάδων της Σαουδικής Αραβίας, καθώς το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα είναι αβέβαιο.

Κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι την Μπαρτσελόνα. Ο Πολωνός επιθετικός βρίσκεται στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του με τους Μπλαουγκράνα και η Σαουδική Αραβία έχει μπει στο... κόλπο για να τον δελεάσει να κάνει το μακρύ ταξίδι και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ο ατζέντης του επιθετικού της Μπαρτσελόνα, Πίνι Ζαχάβι, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους ομάδων της χώρας, όπως αναφέρει η «As» σε δημοσίευμά της προκειμένου να συζητηθεί η προοπτική της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου ο 37χρονος είναι όπως φαίνεται περιζήτητος.

Κι όλα αυτά ενώ πριν από μερικές ημέρες ο ατζέντης του Λεβαντόφσκι είχε συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή της Σικάγο Φάιερ, η οποία επίσης εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον 37χρονο Πολωνό.