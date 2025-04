Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για μια νέα αρχή και φαίνεται να έχει βρει νέο προπονητή στο πρόσωπο του Γκόραν Ιβανίσεβιτς σύμφωνα με Ρώσο blogger.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σύμφωνα με Ρώσο μπλόγκερ που ειδικεύεται στο τένις φαίνεται να έχει βρει καινούριο προπονητή στο πρόσωπο του Γκόραν Ιβανίσεβιτς, με την συνεργασία τους να ξεκινά μετά το τέλος του Ronald Garros.

Ο Δημήτρης Χατζηνικολάου που έχει αναλάβει τον ρόλο του προπονητή του Τσιτσιπά είναι απών στο Μόντε Κάρλο, με τον Κέρει Αμπακάρ να βρίσκεται ως επικεφαλής προπονητή ειδικά για τη σεζόν του χώματος.

Ο Ιβανίσεβιτς πέρα από την μεγάλη αθλητική καριέρα του με κατάκτηση 22 τίτλων ATP, έχει σημαντική πείρα και στην θέση του προπονητή και αποτελεί μια καλή επιλογή για τον 24χρονο τενίστα.

Ο Σέρβος προπονητής από το 2019 έως και το 2024 «συνυπέγραψε» σημαντικούς αθλητές όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με την Έλενα Ριμπάκινα, με την συνεργασία τους να διακόπτεται πρόωρα και τον ίδιο να παραμένει οικειοθελώς εκτός δράσης.

EXCLUSIVE!



After the clay season, Goran Ivanišević will become Stefanos Tsitsipas’ coach. pic.twitter.com/VmD7JCBSCK