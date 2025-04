Πέντε Γάλλους τενίστες τιμώρησε η International Tennis Integrity Agency (ITIA) για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα στημένων αγώνων...

Βαριά ήταν η... καμπάνα για πέντε Γάλλους τενίστες, καθώς η International Tennis Integrity Agency (ITIA) τους τιμώρησε με πολυετή αποκλεισμό, καθώς συμμετείχαν σε κύκλωμα στημένων αγώνων.

Ο λόγος για τους Γιανίκ Τιβάν, Τομάς Μπρεχεμιέ, Γκαμπριέλ Πετί, Τομάς Σετοτζί και Ουγκό Ντομπιά. Μάλιστα, ο πρώτος ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα στημένων, ομολογώντας παράλληλα την εμπλοκή του σε 22 στημένους αγώνες τιμωρήθηκε με δια βίου αποκλεισμό.

Πέραν των ποινών που επιβλήθηκαν στους παραπάνω, η ΙΤΙΑ τους επέβαλε και χρηματικά πρόστιμα με τον Γιανίκ Τιβάν να καλείται να πληρώσει 75.000 δολάρια.

Five French tennis players have been sanctioned for historic breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.