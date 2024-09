O Στεφάνος Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός απέναντι στον Θανάση Κοκκινάκη και σε 80 λεπτά έφθασε στο 2-0 σετ, χαρίζοντας την 1η νίκη στην Team Europe στο Laver Cup.

O Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή τη φορά δεν έδωσε δικαιώματα στον Θανάση Κοκκινάκη, επικρατώντας με 6-1, 6-4 στην πρώτη ημέρα του Laver Cup στην Uber Arena του Βερολίνου.

Ηταν το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, με τον Τσιτσιπά να χαρίζει την 1η νίκη και τον 1ο πόντο στην Team Europe και να παίρνει μια ρεβάνς για την ήττα από τον Αυστραλό παίκτη στον 1ο γύρο του US Open.

