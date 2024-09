Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Θανάση Κοκκινάκη την πρώτη ημέρα του Laver Cup στο Βερολίνο, σε μια επανάληψη της πρόσφατης συνάντησή τους στο US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στην πρώτη ημέρα του Laver Cup, που ξεκινά την Παρασκευή (20/9) στην στυν Uber Arena του Βερολίνου.

Κι όπως το έφερε το πρόγραμμα της διοργάνωσης, ο Έλληνας τενίστας ως μέλος της Team Europe, θα παίξει με τον Θανάση Κοκκινάκη, από τον οποίο ηττήθηκε προ μερικές εβδομάδες στον 1ο γύρο του US Open.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Παρασκευής (20/9) και το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κοκκινάκη ορίστηκε 2ο στην ημέρα και θα αρχίσει λίγο μετά τις 15:30.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 14:00 με τον αγώνα ανάμεσα στους Κάσπερ Ρουντ και Φρανσίσκο Τσερούντολο. Το βραδινό πρόγραμμα θα αρχίσει στις 20:00 με τον Γκριγκόρ Ντιμοτρόφ να αντιμετωπίζει τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και θα ολοκληρωθεί με το διπλό ανάμεσα στους Αλκαράθ/Ζβέρεφ εναντίον των Φριτζ/Σέλτον.

A marquee lineup for Day 1 of Laver Cup Berlin 2024 is set. For the best prices on remaining tickets for Friday's sessions, visit the Uber Arena box office in person. #shareubs pic.twitter.com/1RWJ1E8ci3

Κάθε νίκη την πρώτη μέρα δίνει έναν βαθμό, τη δεύτερη δύο βαθμούς και την τρίτη τρεις βαθμούς. Νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται αυτή που θα φτάσει πρώτη τους 13 βαθμούς. Σε περίπτωση ισοπαλίας 12-12, θα διεξαχθεί ένας επιπλέον αγώνας διπλού που θα κριθεί σε ένα σετ με τάι μπρέικ.

The stars of #LaverCup in Berlin can’t wait to get into the competition, and they want to know: what are you most looking forward to? pic.twitter.com/FFzYjAPLLn