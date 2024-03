Ανατροπή δεδομένων προκάλεσε η έκθεση της αστυνομίας του Μαϊάμι, σχετικά με τον θάνατο του Κονσταντίν Κολτσόφ, πρώην παίκτη χόκεϊ επί πάγου και σύντροφο της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η αιτία θανάτου του Κονσταντίν Κολτσόφ, την οποία ανέφεραν μέσα από την Λευκορωσία, ήταν λόγω θρόμβου. Ωστόσο, η αστυνομία του Μαϊάμι αναφέρει πως ο 42χρονος σύντροφος της Αρίνα Σαμπαλένκα αυτοκτόνησε.

«Σύμφωνα με τους ερευνητές, τη Δευτέρα 18 Μαρτίου περίπου στις 12.39 π.μ., η αστυνομία και η πυροσβεστική ομάδα του Bal Harbor στάλθηκαν στο St. Regis Bal Harbor Resort, 9703 Collins Avenue, για έναν άνδρα που πήδηξε από ένα μπαλκόνι.

Το αστυνομικό τμήμα του Miami - Dade και το γραφείο ανθρωποκτονιών ανταποκρίθηκαν άμεσα και ανέλαβαν την έρευνα για την προφανή αυτοκτονία του κ. Κονσταντίν Κολτσόφ (17/04/1981). Δεν υπάρχει υποψία σπρωξίματος».

