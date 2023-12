Ο Γιάνικ Σίνερ μετά τα πολλά και σημαντικά που πέτυχε μέσα στο 2023, δικαίως πήρε τον τίτλο του πιο βελτιωμένου παίκτη της χρονιάς.

Ο Γιάνικ Σίνερ έρχεται από μια σπουδαία σεζόν και δικαίως πήρε τον τίτλο του καλύτερου βελτιωμένου παίκτη για το 2023. O Σίνερ μπήκε στο 2023 από το Νο.15 στον κόσμο και το τέλος της χρονιάς τον βρίσκει στο Νο.4

Κατέκτησε τέσσερις τίτλους (έφθασε στους 10 συνολικά στην καριέρα του), ανάμεσά τους τον παρθενικό σε Masters 1000, στο Τορόντο, κατέκτησε με την Ιταλία το Davis Cup, ήταν φιναλίστ στα ATP Finals, έπαιξε για πρώτη φορά σε ημιτελικό Grand Slam (Wimbledon), τελειώνοντας τη σεζόν με ρεκόρ 64 νικών σε 79 αγώνες που έπαιξε.

