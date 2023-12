Τζόκοβιτς για Ιβανίσεβιτς: «Γκόραν, μάλλον δεν είναι αρκετό όταν γράφεις ιστορία στο άθλημα»

To ξέσπασμα του Νόβακ Τζόκοβιτς για τη μη επιλογή του Γκόραν Ιβανίσεβιτς ως κορυφαίου τεχνικού για το 2023.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν πήρε με τον καλύτερο τρόπο την απόφαση της ATP, για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή για το 2023.

Ο Κροάτης προπονητής του Γκόραν Ιβανίσεβιτς ήταν για 2η διαδοχική χρονιά υποψήφιος για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στα βραβεία της ΑΤΡ, αλλά αυτό πήγε σε άλλα χέρια.

Η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από τους διαπιστευμένους προπονητές του ATP Tour, ήταν αυτή των προπονητών του Γιάνικ Σίνερ, των Ντάρεν Κάχιλ και Σιμόνε Βανιόζι.

Ο Τζόκοβιτς τους συνεχάρη, όμως εξέφρασε και το παράπονο για τον προπονητή του.

«Συγχαρητήρια στον Ντάρεν και στον Σιμόνε για την εκπληκτική σεζόν τους με τον Γάνικ. Γκόραν υποθέτω πως πρέπει να κερδίσουμε 4/4 Slams και τότε μόνο ίσως (λέω ίσως) να γινόσουν ο προπονητής της χρονιάς. Το να κερδίσουμε το Year-end No.1, τρία Grand Slams και το ATP Finals γράφοντας ιστορία στο άθλημα δεν είναι αρκετό, αγαπητέ μου προπονητή...» έγραψε στο story που ανέβασε ο Τζόκοβιτς.

Djokovic on IG, on the ATP ‘Coach of the Year’ Award:



“Goran, I guess we need to win 4/4 slams in order for you to maybe (just maybe) be considered coach of the year.



Winning Year-End #1, 3GS, WTF and making history of this sport is not enough, my dear coach”



