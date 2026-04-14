Ο Μικέλ Αρτέτα εμφανίστηκε ενθουσιασμένος πριν από το ματς με τη Σπόρτινγκ, τονίζοντας πως η Άρσεναλ έχει μπροστά της την μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων χρόνων.

Η σεζόν για την Άρσεναλ απέκτησε άσχημη τροπή μετά την απρόσμενη ήττα στο «Emirates» απέναντι στη Μπόρνμουθ, η οποία έδωσε νέο ενδιαφέρον στην κούρσα της Premier League και επανέφερε δυναμικά τη Μάντσεστερ Σίτι στον ρόλο του διεκδικητή.

Η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται κομβική για τους Gunners που ετοιμάζονται για απανωτά ματς απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τη Μάντσεστερ Σίτι, τα οποία θα μπορούσαν να κρίνουν την έκβαση της αγωνιστικής περιόδου στο Λονδίνο.

Ενόψει της ρεβάνς απέναντι στους Πορτογάλους για τα προημιτελικά του Champions League, ο Μικέλ Αρτέτα εμφανίστηκε ενθουσιασμένος μπροστά στην ευκαιρία που ξεδιπλώνεται στην Άρσεναλ να κυνηγήσει τίτλους σε Αγγλία κι Ευρώπη, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας φόβος στην ομάδα του.

«Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Μόνο φλόγα. Αυτό είναι. Αυτό θέλω να δω από τους παίκτες, από τον κόσμο και από τον εαυτό μου. Να κυνηγάμε κάθε ευκαιρία. Είναι απίστευτο. Είμαστε στον Απρίλιο, μπροστά μας υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία. Ας την αντιμετωπίσουμε και ας πάμε να την πάρουμε. Τα δίνω όλα γι’ αυτό. Φωτιά! Έχω πάρει φωτιά! Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Ονειρεύομαι τόσο πολύ.

Έχω κάνει τόσα πολλά για να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Γιατί ξέρω πώς ήταν αυτός ο σύλλογος. Έχω παλέψει, ώστε τώρα να βλέπω μόνο ομορφιά και ευκαιρία. Θέλω να το καταφέρουμε μαζί με όσους ήταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Το αξίζουν, είναι απίστευτο. Δεν έχω καθόλου φόβο.

Είχα φόβο όταν σκεφτόμουν: αν δεν το καταφέρουμε, δεν ξέρω τι θα συμβεί στον σύλλογο. Τώρα; Υπάρχει μόνο σκοπός, φωτιά, κατεύθυνση». Όταν ρωτήθηκε αν το βλέπει αυτό και στους παίκτες του, ο Αρτέτα απάντησε: «Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων 6,5 χρόνων».