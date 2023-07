Ελληνες ρώτησαν τον Ναδάλ αν θεωρεί καλύτερο τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, τι απάντησε

Κατά την διάρκεια των ολιγοήμερων διακοπών του στην Ελλάδα, ο Ράφα Ναδάλ φωτογραφήθηκε με δύο νεαρούς και ένας εξ αυτών του έκανε την ερώτηση για τους Μέσι και Ρονάλντο, με την απάντησή του να είναι… ξεκάθαρη.

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο Ραφαέλ Ναδάλ έκανε νυχτερινή έξοδο, όπου δύο Ελληνες τον εντόπισαν και δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του.

Ο Ισπανός δεν τους αρνήθηκε και αφού έβγαλε την φωτογραφία, ένας εκ των δύο τον ρώτησε αν θεωρεί καλύτερο τον Μέσι ή τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η απάντησή του φεύγοντας, ήταν ξεκάθαρη: «Ο Μέσι είναι καλύτερος. Αλλά είμαι και Μαδριλένος…» απάντησε γελώντας, για να αποχωρήσει από το σημείο.

While on holiday in Greece, Rafael Nadal says Messi is better than Ronaldo pic.twitter.com/kwZkpgsMrq