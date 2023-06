Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε βίντεο στο οποίο αγκαλιάζει την Πάουλα Μπαντόσα έπειτα από αγώνα στο διπλό στο Inbian Wells.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter μια αγκαλιά που έδωσε με την Πάουλα Μπαντόσα έπειτα από σε αγώνα τους, αναφέροντας ότι αυτή είναι η στιγμή που θυμάται περισσότερο στην καριέρα του.

Το νέο ζευγάρι στο χώρο του τένις βρέθηκε αντιμέτωπο σε αγώνα διπλού στο Indian Wells. Ο Τσιτσιπάς έπαιζε συμπαίκτης με τη Μαρία Σάκκαρη και η Μπαντόσα με τον Κάμερον Νόρι.

Ο Τσιτσιπάς ανέβασε το βίντεο με την αγκαλιά που έδωσε με την Μπαντόσα μετά το φινάλε του ματς. «Τόσο ευεργετικό! Η πιο αξέχαστη στιγμή της καριέρας μου στο τένις, χωρίς πλάκα. Ζει στο κεφάλι μου χωρίς ενοίκιο», έγραψε ο Τσιτσιπάς.

So wholesome! Most memorable moment in my tennis career, no jokes. Lives in my head rent-free pic.twitter.com/fHIK50LMS6