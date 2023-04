Ναδάλ: «Δεν μπορώ να βρω τι πρέπει να κάνω για να αγωνιστώ»

Ο Ράφαελ Ναδάλ με δήλωσή του επιβεβαίωσε την απουσία του και από το Masters της Μαδρίτης, παράλληλα δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το χρόνο επιστροφής του.

Ο Ράφαελ Ναδάλ με δήλωσή του που ανέβασε στα social media, θέλησε να ενημερώσει τους απανταχού φίλους του για την πορεία της υγείας του.

Ενάμιση μήνα πριν από τα 37ά γενέθλιά του, ο Ναδάλ τόνισε ξεκάθαρα πως δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει στη δράση.

Ο τραυματισμός στο ισχίο τον ταλαιπωρεί από την αρχή της χρονιάς και δεν έχει αγωνιστεί από τις 18 Ιανουαρίου.

Ο Ναδάλ επιβεβαίωσε πως θα απουσιάσει και από το Masters της Μαδρίτης (26/4-7/5) και πλέον υπάρχει έντονη αμφιβολία για την παρουσία του στο Roland Garros, που ξεκινά στις 28 Μαΐου.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι χρειάζομαι για να αγωνιστώ. Έκανα προπόνηση, αλλά πριν από λίγες μέρες αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη θεραπεία και να δούμε αν βελτιωθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να βρω τι πρέπει να κάνω για να αγωνιστώ» είπε μεταξύ άλλων ο Ναδάλ.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t