Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σχολίασε τη ροζ ρακέτα που δημιούργησε η χορηγός εταιρείας του για την ταινία «Barbie και τα πειράγματα στο twitter δεν άργησαν να έρθουν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πάντα τον δικό του τρόπο να σχολιάζει μέσα από τα social media και να προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις με τις αναρτήσεις του.

Αυτή τη φορά ο 24χρονος τενίστας αναφέρθηκε στη ροζ ρακέτα που δημιούργησε η εταιρεία Wilson για την ταινία Barbie, που θα βγει στις αίθουσες τον Ιούλιο.

Ο Τσιτσιπάς αναδημοσίευσε το tweet της Wilson για την «Τέλεια ροζ ρακέτα του τένις» και σχολίασε: «Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε».

The collab we have all been waiting for 🥹 https://t.co/6tj6r9TccY