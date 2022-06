Ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ διέλυσε τον Μεντβέντεφ και πέρασε στα ημιτελικά στην Μαγιόρκα.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δέχτηκε ηχηρό «χαστούκι» από τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ στην Μαγιόρκα.

Ο Ισπανός διέλυσε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, επικρατώντας με 2-0 σετ μέσα σε 1 ώρα και 11 λεπτά! Ο Αγκουτ πήρε με 6-3 το πρώτο σετ και 6-2 το δεύτερο και δεν απειλήθηκε ποτέ από τον Ρώσο που κάπου εδώ ολοκληρώνει την παρουσία του στο γρασίδι, αφού δεν θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Wimbledon.

A* performance from RBA @BautistaAgut knocks out defending Mallorca champ & World No.1 Medvedev 6-3 6-2 - avenging his defeat to same player in Halle last week pic.twitter.com/Kw3mIIt3G1