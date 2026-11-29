Λευκορωσία: Υποβιβάστηκε η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ
Από τα μεγαλεία με τις συμμετοχές στο Champions League και τα συνεχόμενα πρωταθλήματα, στη Β' κατηγορία! Η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ υποβιβάστηκε από την Premier League της Λευκορωσίας για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, καθώς έφερε 1-1 με την Ίσλοχ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και τερμάτισε προτελευταία, παίρνοντας την κατιούσα μαζί με την ουραγό Νάφταν.
Κάπως έτσι κορυφώθηκε η πτώση του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, με τον θάνατο του εμβληματικού ιδιοκτήτη της ΜΠΑΤΕ, Ανατόλι Κάπσκι, το 2018, να παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς ο γιος του, Αντρέι, που τον διαδέχτηκε, δεν κατάφερε να τον αντικαταστήσει επάξια.
Κάπως έτσι, η ΜΠΑΤΕ άρχισε να χάνει τη δυναμική της, με την κατάκτηση τριών Κυπέλλων το 2020, το 2021 και μόλις πριν λίγους μήνες να αποτελούν, εντέλει, απλώς αναλαμπές. Στα χρόνια της δόξας της, η ΜΠΑΤΕ είχε κατακτήσει 15 φορές το πρωτάθλημα, τις 13 εκ των οποίων συνεχόμενες (2006-2018), ενώ έφτασε να παίξει πέντε φορές στους ομίλους του Champions League, σημειώνοντας νίκες με αντιπάλους όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Λιλ, η Ρόμα και η Αθλέτικ Μπιλμπάο.
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❌ 🇧🇾 BATE Borisov have just been RELEGATED from 1st to the 2nd tier in Belarus! 🏆 🇧🇾 BATE Borisov are the MOST successful Belarusian club, with 15 titles won, 13 in a row from 2006 to 2018! 🌍 🇧🇾 BATE Borisov have played FIVE TIMES in the group stage of the Champions League! https://t.co/nkCNRHH4j4— Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2026
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