Η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της από την Premier League της Λευκορωσίας.

Από τα μεγαλεία με τις συμμετοχές στο Champions League και τα συνεχόμενα πρωταθλήματα, στη Β' κατηγορία! Η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ υποβιβάστηκε από την Premier League της Λευκορωσίας για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, καθώς έφερε 1-1 με την Ίσλοχ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και τερμάτισε προτελευταία, παίρνοντας την κατιούσα μαζί με την ουραγό Νάφταν.

Κάπως έτσι κορυφώθηκε η πτώση του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, με τον θάνατο του εμβληματικού ιδιοκτήτη της ΜΠΑΤΕ, Ανατόλι Κάπσκι, το 2018, να παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς ο γιος του, Αντρέι, που τον διαδέχτηκε, δεν κατάφερε να τον αντικαταστήσει επάξια.

Κάπως έτσι, η ΜΠΑΤΕ άρχισε να χάνει τη δυναμική της, με την κατάκτηση τριών Κυπέλλων το 2020, το 2021 και μόλις πριν λίγους μήνες να αποτελούν, εντέλει, απλώς αναλαμπές. Στα χρόνια της δόξας της, η ΜΠΑΤΕ είχε κατακτήσει 15 φορές το πρωτάθλημα, τις 13 εκ των οποίων συνεχόμενες (2006-2018), ενώ έφτασε να παίξει πέντε φορές στους ομίλους του Champions League, σημειώνοντας νίκες με αντιπάλους όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Λιλ, η Ρόμα και η Αθλέτικ Μπιλμπάο.