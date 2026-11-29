Η Παλμέιρας είναι η μεγάλη νικήτρια του Copa Libertadores, καθώς επικράτησε 1-0 της Εστουντιάντες, χάρη στο γκολ του Σόσα στο 52'. Δείτε αναλυτικά τη «Χρυσή Βίβλο» του θεσμού.

Η Παλμέιρας μετά από πέντε χρόνια, σήκωσε ξανά το τρόπαιο του Copa Libertadores!

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Εστουντιάντες στο Μοντεβιδέο και πρόσθεσε το τέταρτο τρόπαιο του θεσμού στην συλλογή της. Ο Σόσα πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα με σουτ μέσα από την περιοχή, με το οποίο χάρισε τη νίκη και παράλληλα τον τίτλο στην ομάδα του.

Αναλυτικά η «Χρυσή Βίβλος» του Copa Libertadores:

7: Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή)

6: Μπόκα (Αργεντινή)

5: Πενιαρόλ (Ουρουγουάη)

4: Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή), Εστουντιάντες (Αργεντινή), Φλαμένγκο (Βραζιλία), Παλμέιρας (Βραζιλία)

3: Ολίμπια (Παραγουάη), Νασιονάλ (Ουρουγουάη), Σάο Πάολο (Βραζιλία), Σάντος (Βραζιλία), Γκρέμιο (Βραζιλία)

2: Κρουζέιρο (Βραζιλία), Ιντερνασιονάλ (Βραζιλία), Ατλέτικο Νασιονάλ (Κολομβία)

1: Αρχεντίνος Τζούνιορς (Αργεντινή), Βελές Σάρσφιλντ (Αργεντινή), Ρασίνγκ Κλουμπ (Αργεντινή), Σαν Λορέντσο (Αργεντινή), Ατλέτικο Μινέιρο (Βραζιλία), Μποταφόγκο (Βραζιλία), Κορίνθιανς (Βραζιλία), Φλουμινένσε (Βραζιλία), Βάσκο ντα Γκάμα (Βραζιλία), Κόλο Κόλο (Χιλή), Λίγκα ντε Κίτο (Ισημερινός), Όνσε Κάλντας (Κολομβία)