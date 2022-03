Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στη μητέρα του για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η 8η Μαρτίου και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στη μητέρα του Γιούλια Αποστόλι Σαλνίκοβα.

«Ευτυχισμένη Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας στην πιο σημαντική γυναίκα στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ που με έμαθες να μην κλαίω ποτέ και να σηκώνομαι κάθε φορά που αποτυγχάνω. Είσαι δυνατή και τολμηρή! Επίσης, η καλύτερη όσον αφορά τη φροντίδα. Σε αγαπώ μαμά» έγραψε στο μήνυμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

#HappyInternationalWomensDay to the most important woman in my life.



Thank you for teaching me to never cry and get up every time I fail. You are fierce, bold and daring! Also, the best when it comes to caring.



Love you mum! pic.twitter.com/DvwfshhHWo