Τι είναι η νόσος ALS που στοίχισε τη ζωή στον 49χρονο, Παρασκευά Άντζα

Αυτή είναι η νόσος από την οποία κατέληξε ο Παρασκευάς Άντζας τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05).

Η είδηση για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα συγκλόνισε το ελληνικό ποδόσφαιρο το πρωί της Δευτέρας (25/05), αφού πέραν ότι επρόκειτο για έναν αγαπητό αθλητή, ήταν και πολύ νεαρός σε ηλικία, αφού άφησε την τελευταία του πνοή στα 49 του.

Ο θάνατος του πρώην κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού προκλήθηκε από μία σπάνια ασθένεια, η οποία είναι γνωστή ως νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS) ή αλλιώς πιο επιστημονικά μυοατροφική πλευρική σκλήρυνση ή πλαγία μυοατροφική σκλήρυνση.

Αυτή χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα, δεσμιδώσεις και προοδευτική μυϊκή αδυναμία και τα βασικά συμπτώματα που προκαλεί είναι η δυσκολία στην ομιλία και την κατάποση και εν τέλει η διακοπή της αναπνοής.

Στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσρων είναι άγνωστο από τι προκαλείται ενώ σε κάποιες ελάχιστες μπορεί να είναι κληρονομική. Δυστυχώς ακόμη δεν έχει βρεθεί θεραπεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Το πιο γνωστό άτομο που είχε ταλαιπωρηθεί από την ασθένεια αυτή ήταν ο διάσημος επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ (που απεβίωσε το 2018).