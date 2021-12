Δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων: «Η Πενγκ είναι κρατούμενη και δεν ξέρουμε που βρίσκεται»

Άλλη διάσταση στην υπόθεση της Σουάι Πενγκ δίνει στο CNN δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η Σουάι Πενγκ είναι κρατούμενη σε άγνωστη τοποθεσία, από τις Κινεζικές αρχές. Δεν είναι ασφαλής και σίγουρα δεν είναι καλά». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε την κατάσταση ο Τενγκ Μπιάο, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο CNN.

Ο Μπιάο τόνισε πως η «χαμογελαστή» Πενγκ στην τηλε-συνάντηση με τον Τόμας Μπαχ, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση, καθώς θεωρεί πως οι Κινεζικές αρχές την ελέγχουν απόλυτα και την έχουν κρατούμενη σε άγνωστη τοποθεσία. Θεωρεί μάλιστα πως τα βίντεο σε γήπεδα τένις και σε ένα εστιατόριο, μεθοδεύτηκαν από τις Κινεζικές αρχές για να «βουλώσουν» την διεθνή κατακραυγή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

"Of course #PengShuai is not safe."



Human rights lawyer & Chinese dissident @tengbiao calls for a full boycott of the #BeijingWinterOlympics and encourages athletes to speak up for human rights.



"The world should prioritize moral principal and freedom over money & benefit." pic.twitter.com/pjxafStZcg