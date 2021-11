Σουάι Πενγκ: Εμφανίστηκε η Κινέζα τενίστρια, μετά την καταγγελία για το βιασμό της από τον πρώην αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης (vid)

Η Σουάι Πενγκ είναι εδώ και είναι καλά! Μετά το θρίλερ με την εξαφάνισή της από τη στιγμή που δημοσιοποίησε ότι τη βίασε ο πρώην αντιπρόεδρος της χώρας.

Η Σουάι Πενγκ εμφανίστηκε σε τελετή έναρξης ενός τουρνουά νέων στο Πεκίνο, βάζοντας τέλος στα όποια σενάρια γύρω από την κατάσταση της υγείας της.

Οι καταγγελίες της για σεξουαλική κακοποίηση από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Κίνας, Γκαολί Ζανγκ, έγιναν γνωστές μέσω του λογαριασμού της στο facebook της Κίνας.

Λίγο αργότερα εξαφανίστηκε τόσο η καταγγελία όσο κι η ίδια.

Ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί και η είδηση πήρε διαστάσεις παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Όλα αυτά μέχρι να εμφανιστεί και να δείξει ότι είναι καλά.

Η πρωταθλήτρια του τένις έκανε την καταγγελία μέσω του λογαριασμού της στο κινεζικό Facebook, όμως μισή ώρα αργότερα η ανάρτηση λογοκρίθηκε και εξαφανίστηκε όπως και η ίδια. Ωστόσο, η πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, έβαλε η ίδια τέλος στο θρίλερ για την εξαφάνισή της. Πιο πριν πάντως είχε εμφανιστεί να τρώει σε εστιατόριο με τον προπονητή της.

Μένει να δούμε αν θα κάνει και κάποια δημόσια τοποθέτηση.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y