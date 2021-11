Stockholm Open: Στους "8" ο Μάρεϊ με αποκλεισμό του Σίνερ (vids)

O Άντι Μάρεϊ πέτυχε την 2η top-10 νίκη του στο 2021 αφού απέκλεισε με 7-6 (4), 6-3 τον Γιανίκ Σίνερ και είναι στους "8" στη Στοκχόλμη.

Στα προημιτελικά του τουρνουά της Στοκχόλμης προκρίθηκε ο Άντι Μάρεϊ.

Ο Βρετανός πρώην Νο1 κόσμου που είναι εδώ και καιρό εκτός top-100 απέκλεισε με 7-6 (4), 6-3 το Νο10 κόσμου τον Γιανίκ Σίνερ και είναι στους "8".

Είναι η 2η top-10 νίκη του μέσα στο 2021 και συνολικά η 104η στην καριέρα της. Επόμενος αντίπαλος του ο Αμερικανός Τομ Πολ.



What a win! @andy_murray defeats No. 1 seed Jannik Sinner 7-6 6-3 and gets his second top 10 win of 2021!#StockholmOpen pic.twitter.com/DCPwdm09JK