Indian Wells: Στον 4ο γύρο ο Φριτζ απέκλεισε τον Μπερετίνι (vid)

O Τέιλορ Φριτζ απέκλεισε με 6-4,6-3 τον Ματέο Μπερετίνι και είναι στον 4ο γύρο του Indian Wells.

Εκτός Indian Wells έμεινε το Νο7 κόσμου, ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός αποκλείστηκε στον 3ο γύρο με 6-4, 6-3 από τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ (Νο39).

Ο νικητής θα παίξει στον επόμενο γύρο με τον Γιανίκ Σίνερ ο οποίος προκρίθηκε χωρίς αγώνα μετά από την απόσυρση του Τζον Ίσνερ.

Για τον Φριτζ είναι η πρώτη top-10 νίκη μετά από το 2019.

Top shelf, Taylor @Taylor_Fritz97 powers past Matteo Berrettini 6-4 6-3 for his first Top-10 win since 2019. #BNPPO21 pic.twitter.com/G25rmAttGb