Indian Wells: Προπονήθηκαν μαζί Τσιτσιπάς και Καράτσεφ (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκε με τον Ασλάν Καράτσεφ λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα του στο Indian Wells.

Δυο ημιφιναλίστ του Australian Open 2021 προπονήθηκαν μαζί στο Indian Wells.

O Στέφανος Τσιτσιπάς "συναντήθηκε" με τον Ασλάν Καράτσεφ στο κεντρικό κορτ του Indian Wells και πραγματοποίησαν μια δυνατή προπόνηση λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα τους.

Ο Έλληνας θα παίξει με τον Μαρτίνεζ ή παίκτη από τα προκριματικά στον 2ο γύρο και ο Ρώσος θα αγωνιστεί στο απλό αλλά και στο διπλό μαζί με τον Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό με τον Μεντβέντεφ.

Preparing for the big stage



Get down to court level as @steftsitsipas & @AsKaratsev put in the hard yards ahead of #BNPPO21 pic.twitter.com/eVLKlIciad