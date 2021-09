Ostrava Open: Με Σβιόντεκ στον ημιτελικό του Σαββάτου η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη θ' αντιμετωπίσει το Σάββατο την Ίγκα Σβιόντεκ (Νο6) στον ημιτελικό του Ostrava Open.

Η Ίγκα Σβιόντεκ θα είναι το τελευταίο εμπόδιο της Μαρίας Σάκκαρη για την πρόκριση της στον τελικό στο Ostrava Open.

H 20χρονη από την Πολωνία η οποία το 2020 κατέκτησε χωρίς απώλεια σετ το Roland Garros απέκλεισε με 7-6 (5), 6-2 την Έλενα Ριμπάκινα στον προημιτελικό και θα συναντήσει την Μαρία Σάκκαρη στον ημιτελικό του Σαββάτου στην πόλη της Τσεχίας.

The No. seed prevails



@igaswiatek1 defeats Rybakina in straight sets. She will face Sakkari in the semifinals! #OstravaOpen pic.twitter.com/i1LPAxaUKp