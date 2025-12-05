Τόσο ο Τσικίνιο όσο και Ποντένσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε προαναγγείλει στους «Galacticos» την επιστροφή του Τσικίνιο και του Ντάνιελ Ποντένσε στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον τραυματισμό τους και αυτό επιβεβαιώθηκε με την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Αμφότεροι βρίσκονται στις επιλογές του Ισπανού προπονητή για τη μάχη της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ωστόσο εκτός έμεινε ο Μπρούνο αλλά και οι Ρέτσος - Πασχαλάκης που είναι τραυματίες.

Αναλυτικά η αποστολή: