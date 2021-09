Σάκκαρη - Μαρτίντσοβα 2-0: Ημιτελικός στο Ostrava Open για την Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 7-5, 6-3 την Τερέζα Μαρτίντσοβα και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Ostrava Open. Έκτος ημιτελικός για την Ελληνίδα στο 2021.

Για δεύτερη σερί χρονιά η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ostrava Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο12) απέκλεισε με 7-5, 6-3 την Τσέχα (Νο61) Τερέζα Μαρτίντσοβα και θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με την νικήτρια του αγώνα της Ίγκα Σβιάτεκ με την Έλενα Ριμπάκινα.

Αυτός είναι ο 6ος ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη μέσα στο 2021 όπου και έχει 0/5 προκρίσεις σε τελικό. Παράλληλα είναι ο 2ος σερί ημιτελικός της αφού τα κατάφερε και στο US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι αλλά με δικά της λάθη έδωσε την ευκαιρία στην Τερέζα Μαρτίντσοβα να κυνηγήσει έως το τέλος το 1ο σετ.

Η 26χρονη Ελληνίδα είναι "ζωντανή" στο κυνήγι της εισόδου στο top-10 μέσα από το Ostrava Open και μαζεύει βαθμούς για την πρόκριση στο WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ με το καλημέρα και με την 2η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ (1-0). Θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς της για το 2-0 και θα φτάσει στο 3-1.

Με νέο love service game θα προηγηθεί με 4-2 αλλά η Σάκκαρη θα κρατήσει και εκείνη με ευκολία το σερβίς της για το 5-3. Η Μαρτίντσοβα θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Η Τσέχα θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά η Ελληνίδα με το 3ο μπρέικ πόιντ φτάνει σε μπρέικ και στο 6-5. Με το σερβίς της θα κλείσει σε 52' το σετ στο 7-5. Οι winners ήταν 6-6 και τα αβίαστα λάθη 17-14 κατά της Σάκκαρη.

Στο 2ο σετ η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει με μπρέικ στο 3ο γκέιμ (2-1) και θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς της για το 3-1.

Η Τσέχα θα σβήσει μπρέικ πόιντ της Ελληνίδας και θα μειώσει σε 3-2.

Με love service game θα φτάσει στο 4-2 η Σάκκαρη και εν συνεχεία στο 5-3. Η Ελληνίδα θα κλέισει απλά στο 6-3!

Η Μαρία Σάκκαρη είχε 22 winners και 29 αβίαστα και η Τερέζα Μαρτίντσοβα είχε 8-22. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/9 για την Ελληνίδα και 1/2 για την Τσέχα.

