Ο Kραΐνοβιτς «έσβησε» το όνειρο του Τσιτσιπά για άνοδο στο Νο3! (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε με 3-6, 6-1, 6-3 από τον Φίλιπ Kραΐνοβιτς και στον προημιτελικό του Hamburg Open.

Εκτός ημιτελικών στο Hamburg Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά από 2 ώρες αγώνα ο Φίλιπ Kραΐνοβιτς επικράτησε με ανατροπή με 3-6, 6-1, 6-3 του Στέφανου Τσιτσιπά και θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον Λάζλο Τζέρε.

The biggest result of his career?



Filip Krajinovic matches his best-ever win by ranking, defeating World No. 4 Tsitsipas 3-6 6-1 6-3 #HamburgOpen pic.twitter.com/7lboLecAwJ