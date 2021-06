Στα ημιτελικά στο διπλό της Μαγιόρκα ο Τζόκοβιτς (vids)

Οι Τζόκοβιτς/ Γκόμεζ προκρίθηκαν στον ημιτελικό στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Στους "4" στο διπλό του τουρνουά της Μαγιόρκα συνεχίζουν οι Τζόκοβιτς/Γκόμεζ.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου στο απλό μαζί με τον Ισπανό Κάρλος Γκόμεζ Ερέρα απέκλεισαν με 4-6, 7-6 (3), 10-8 τους Σεμπάλος/Γκρανόλερς και συνεχίζουν για τον τίτλο.

Στον ημιτελικό θα παίξουν με τους Κουρέσι/Μάρακ.

