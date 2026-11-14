Ο Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ εξέφρασε την άποψη πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει... σκοτώσει το ποδόσφαιρο!

Άλλοτε ποδοσφαιριστής της Βίτζεβ Λοτζ, της Γιουβέντους και της Ρόμα, ο Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ έχει τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, μια και υπήρξε και αντιπρόεδρος της UEFA μεταξύ 2021 και 2025. Η ατάκα του για τον Πεπ Γκουαρδιόλα πάντως έχει προκαλέσει σίγουρα αίσθηση, με τον Πολωνό να εκτιμά ότι ο Καταλανός έχει... σκοτώσει το ποδόσφαιρο!

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Γκουαρδιόλα, αλλά έχει σκοτώσει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρό του είναι πάσα σε εσένα, πάσα σε εμένα, ξανά σε εσένα, ξανά σε εμένα. Πηγαίνουμε δεξιά, επιστρέφουμε αριστερά και στο τέλος του αγώνα έχεις κάνει 1.788 πάσες. Δεν το απολαμβάνω», δήλωσε στην Corriere dello Sport, πριν εξηγήσει πως «μου αρέσει μια ομάδα που παίζει κάθετα, μια ομάδα που προσπαθεί να σκοράρει. Μου αρέσουν οι ομάδες που παίζουν επιθετικά και αναζητούν το γκολ.

Φέτος, για παράδειγμα, μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η Λάτσιο, ακριβώς επειδή αγωνίζεται κάθετα και παίρνει ρίσκα. Το ίδιο και η Φροζινόνε. Ρισκάρει να δεχθεί τρία γκολ, αλλά μπορεί να πετύχει τέσσερα ή πέντε. Με τον ίδιο τρόπο παίζει και η Ρόμα. Συχνά βλέπεις τον Μαντσίνι, που είναι κεντρικός αμυντικός, ή τον Ερμόσο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Λατρεύω το ποδόσφαιρο στο οποίο προσπαθείς να σκοράρεις με τον πιο απλό δυνατό τρόπο, με λίγες πάσες. Λίγες πάσες, αλλά γρήγορες.

Γι' αυτό πιστεύω ότι η αργή ανάπτυξη έχει πλέον εκλείψει από το ποδόσφαιρο. Οι αργοί παίκτες δεν έχουν θέση στο σημερινό ποδόσφαιρο. Και το να παίζεις την μπάλα προς τα πίσω είναι κάτι που σε καταστρέφει».